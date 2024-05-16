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Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой, №30 - Львов (112803) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
121,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (2)
116,05 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (20)
128,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
121,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
121,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
111,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
121,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
121,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
130,76
Экономия: -6,42 грн
124,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
121,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
121,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
121,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
132,50
Экономия: -17,12 грн
115,38 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
135,50
Экономия: -20,12 грн
115,38 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
121,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
121,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
142,49
Экономия: -6,31 грн
136,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
121,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
121,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
131,40
Экономия: -6,60 грн
124,80 грн