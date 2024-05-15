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Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой, №30 - Днепр (Днепропетровск) (112803) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
132,07
Экономия: -7,73 грн
124,34 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
121,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
121,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
121,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
121,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
121,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
121,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
142,31
Экономия: -15,52 грн
126,79 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
121,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
121,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
121,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
121,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
129,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
121,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
121,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
121,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
121,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
135,47
Экономия: -8,12 грн
127,35 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
121,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
121,50 грн