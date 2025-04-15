Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
208,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
208,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
219,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Подорожник
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
68.8 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
246,60
Экономия при брони: -48,30 грн
Аптека бам
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
68.9 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
236,50
Экономия при брони: -38,20 грн
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
69.2 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
245,00
Экономия при брони: -46,70 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Подорожник
Самар, ул. Гетманская, 38
87.7 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
203,80
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Самар, ул. Гетманская, 57
88.2 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
229,90
Экономия при брони: -31,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
127.6 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
214,67
Экономия при брони: -11,69 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
130.3 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
193,90
Экономия при брони: -7,83 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
136.4 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
187,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 34 мин
Власовка, ул. Молодежная, 23
197.1 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
240,20
Экономия при брони: -6,40 грн
Подорожник
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 96-А
198.7 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
238,30
Экономия при брони: -17,20 грн
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
227.2 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
227.4 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
228.4 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
200,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул. Бекетова, 21
248.6 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit