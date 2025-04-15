Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
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Пульс
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 7
41.5 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Пульс
Закрыто
Открывается через 16 мин
Борислав, ул. Ковалива, 14-А
73.7 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 16 мин
Бурштын, ул. Калушская, 6-К
78.7 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
224,20
Экономия при брони: -3,91 грн
Семейная аптека
Закрыто
Открывается через 16 мин
Галич, пл. Рождества, 18
94.7 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
222,07
Экономия при брони: -0,65 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 16 мин
Выгода, ул. Галицкого Даниила, 50
101.1 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 16 мин
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
111.1 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
235,40
Экономия при брони: -26,00 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 16 мин
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
111.1 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
226,67
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Ивано-Франковск, ул. Горбачевского, 50
111.2 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
224,60
Экономия при брони: -15,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Ивано-Франковск, ул. Софрона Мудрого, 26
112.9 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
231,00
Экономия при брони: -21,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 59
113.1 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
234,60
Экономия при брони: -25,20 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 16 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 24
113.2 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 16 мин
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
231,60
Экономия при брони: -22,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 16 мин
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 48
114.1 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Демидовка, ул. Мира, 46
114.6 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
241,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 154
115.0 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
231,60
Экономия при брони: -22,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 16 мин
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
118.1 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Подорожник
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 35
120.4 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 46-А
120.5 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
224,60
Экономия при брони: -14,70 грн