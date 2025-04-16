Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
187,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
193,90
Экономия при брони: -7,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
214,67
Экономия при брони: -11,69 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
200,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
219,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
129.6 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
208,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
130.1 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
245,00
Экономия при брони: -46,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
208,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Власовка, ул. Молодежная, 23
134.1 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
240,20
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
137.9 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
236,50
Экономия при брони: -38,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
138.1 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
138.1 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
246,60
Экономия при брони: -48,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
147.0 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
148.4 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 38
160.8 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
203,80
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Гетманская, 57
160.9 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
229,90
Экономия при брони: -31,60 грн