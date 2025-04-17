Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
232,50
Экономия при брони: -31,50 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
232,50
Экономия при брони: -31,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 328
112.8 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Николаева Архитектора, 7
120.4 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Лесной, 39-А
121.4 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 6-А
123.8 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
238,20
Экономия при брони: -37,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мукачевская, 5-А
125.0 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Бажаемо здоровья
Киев, пер. Апрельский, 9
125.8 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Подорожник
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
126.5 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
234,20
Экономия при брони: -33,20 грн
Подорожник
Гора, ул. Бориспольская, 6-Б
128.1 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
238,50
Экономия при брони: -26,60 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
128.3 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Подорожник
Гора, ул. Калиновая, 2
128.3 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Щусева, 32
128.4 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
202,00
Экономия при брони: -4,04 грн
Здорова родина
Гора, ул. Центральная, 20-А
129.2 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Свк фарм
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
129.2 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
205,00
Экономия при брони: -6,15 грн
Аптека бам
Буча, ул. Энергетиков, 8
129.5 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
242,70
Экономия при брони: -41,70 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
129.6 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
129.6 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
210,00
Экономия при брони: -14,70 грн