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Белиса капсулы блистер, №30 - Запорожье (756860) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
169,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
198,62
Экономия: -34,38 грн
164,24 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
183,74
Экономия: -18,90 грн
164,84 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (6)
189,00
Экономия: -27,00 грн
162,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
144,88 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
169,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (17)
173,99
Экономия: -14,17 грн
159,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
184,81
Экономия: -21,72 грн
163,09 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
172,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
169,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), блистер (1)
184,55
Экономия: -22,16 грн
162,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
180,46
Экономия: -13,41 грн
167,05 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
209,00
Экономия: -47,00 грн
162,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
195,39
Экономия: -15,19 грн
180,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
169,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
172,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
169,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
188,20
Экономия: -17,85 грн
170,35 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: капсулы (20)
189,00
Экономия: -27,00 грн
162,00 грн
Аптека копейка
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Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
196,10
Экономия: -29,71 грн
166,39 грн