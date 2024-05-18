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Аскорбиновая кислота-Здоровье раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Запорожье (80073) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
35,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (2), ампула (2)
35,26 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (3)
35,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
Всего: упаковка (1)
35,29 грн
В других городах:
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Лермонтова, 10
Всего: ампула (3)
35,29 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 174
Всего: ампула (7)
35,29 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Дворцовая, 2
Всего: упаковка (2), ампула (8)
35,42 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Каштановая, 13-А
Всего: упаковка (1), ампула (5)
35,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Героев, 37
Всего: ампула (3)
35,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (5)
43,31
Экономия: -2,31 грн
41,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: ампула (7)
42,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (2), ампула (7)
35,42 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 27/30
Всего: ампула (1)
35,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Харьковская / Яворницкого Дмитрия, 2/44
Всего: упаковка (1), ампула (5)
42,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (3)
42,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), ампула (6)
42,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Столетова, 1
Всего: упаковка (1), ампула (5)
38,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 87-С
Всего: упаковка (1)
42,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Всего: упаковка (3)
35,42 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-Б
Всего: упаковка (1), ампула (5)
35,29 грн