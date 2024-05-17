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Аскорбиновая кислота-Здоровье раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Одесса (80073) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: ампула (4)
38,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: ампула (8)
35,26 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
41,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1), ампула (7)
35,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (3)
42,01
Экономия: -3,16 грн
38,85 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: упаковка (3)
44,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (3)
41,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1), ампула (6)
38,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (3)
35,42 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (3)
43,40
Экономия: -4,66 грн
38,74 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (4)
41,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 29 мин
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
Всего: ампула (7)
35,26 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (3)
41,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 29 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1), ампула (8)
35,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (4)
39,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: раствор для инъекций (6)
41,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
Всего: упаковка (2)
41,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
Всего: упаковка (1)
35,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Большая Арнаутская / Канатная, 6/58
Всего: упаковка (2)
41,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (2)
41,50 грн