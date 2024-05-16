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Аскорбиновая кислота-Здоровье раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Львов (80073) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1), ампула (2)
35,26 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (3)
35,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: ампула (7)
35,26 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (2)
35,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1), ампула (9)
35,26 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (3)
35,29 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Линкольна, 29
Всего: упаковка (3)
38,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
42,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
Всего: упаковка (3)
35,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (2)
35,29 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: ампула (5)
35,29 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (2)
35,29 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 29
Всего: упаковка (3)
35,29 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 59
Всего: упаковка (2)
35,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 42
Всего: упаковка (1), ампула (7)
38,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 26
Всего: упаковка (1), ампула (8)
35,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 103
Всего: упаковка (1), ампула (7)
35,30 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франково, ул. Львовская, 2
Всего: упаковка (2)
35,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: упаковка (1), ампула (8)
35,29 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 55
Всего: упаковка (1)
35,29 грн