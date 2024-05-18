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Аскорбиновая кислота-Здоровье раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Запорожье (80072) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
40,00
Экономия: -11,00 грн
29,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1)
27,63 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
40,00
Экономия: -11,00 грн
29,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
29,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (2), ампула (5)
27,63 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: раствор для инъекций (1)
40,00
Экономия: -11,00 грн
29,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (2)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (2)
27,66 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1), ампула (5)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
Всего: упаковка (1), ампула (7)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
Всего: упаковка (1)
27,63 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Лермонтова, 10
Всего: упаковка (3)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 174
Всего: упаковка (3)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Мира, 26
Всего: упаковка (2)
27,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
31,69
Экономия: -1,69 грн
30,00 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 206
Всего: упаковка (1), ампула (4)
27,63 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 42/77
Всего: упаковка (1), ампула (3)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (3)
27,66 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 27/30
Всего: упаковка (2)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 37/37
Всего: ампула (1)
27,66 грн