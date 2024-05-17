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Аскорбиновая кислота-Здоровье раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Одесса (80072) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1), ампула (7)
27,66 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (3), ампула (4)
27,66 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1), ампула (8)
30,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (3)
27,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: ампула (4)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: ампула (6)
27,66 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1), ампула (5)
30,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1), ампула (8)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: ампула (1)
30,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 29 мин
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
Всего: ампула (8)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 29 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (5), ампула (8)
27,66 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (7)
31,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
30,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 61
Всего: упаковка (1), ампула (4)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
Всего: упаковка (3)
30,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (3), ампула (6)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
Всего: упаковка (3)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 52
Всего: упаковка (1), ампула (3)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 17
Всего: упаковка (3)
27,63 грн