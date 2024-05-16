Все аптеки Украины
Диетические добавкиСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМВИТАМИНЫПРЕПАРАТЫ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ВИТАМИНА С) И КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ЕЕ СОДЕРЖАЩИЕПростые препараты аскорбиновой кислоты (витамина С)Кислота аскорбиновая (витамин С)ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМВИТАМИНЫПРЕПАРАТЫ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ВИТАМИНА С) И КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ЕЕ СОДЕРЖАЩИЕПростые препараты аскорбиновой кислоты (витамина С)Кислота аскорбиновая (витамин С)Аскорбиновая кислота-ЗдоровьеЦены в аптеках

Аскорбиновая кислота-Здоровье раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Львов (80072) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3)
27,66 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1), ампула (6)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (4), ампула (5)
27,66 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1), ампула (8)
30,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (4)
27,66 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: ампула (5)
30,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (5)
31,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
Всего: упаковка (3)
27,66 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (1), ампула (5)
30,20 грн
Ощад аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (4)
42,20
Экономия: -13,99 грн
28,21 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 29
Всего: упаковка (1), ампула (9)
27,66 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 59
Всего: упаковка (3)
27,66 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 42
Всего: упаковка (3)
27,66 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 26
Всего: упаковка (2), ампула (3)
27,66 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 92
Всего: упаковка (1), ампула (3)
27,63 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франково, ул. Львовская, 2
Всего: упаковка (2), ампула (7)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 28
Всего: упаковка (1), ампула (2)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 55
Всего: упаковка (2), ампула (5)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 12
Всего: упаковка (2), ампула (1)
27,66 грн