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Аскорбиновая кислота-Здоровье раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Днепр (Днепропетровск) (80072) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1), ампула (8)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (3)
27,66 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: ампула (3)
27,63 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (5)
33,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
31,67
Экономия: -1,67 грн
30,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Всего: упаковка (2), ампула (2)
27,66 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-Б
Всего: упаковка (2), ампула (6)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4
Всего: упаковка (3)
27,63 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 62
Всего: упаковка (1)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Вольная, 13
Всего: упаковка (1), ампула (1)
27,63 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Звенигородская, 11
Всего: упаковка (2)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Николенко, 13
Всего: упаковка (3)
27,66 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (1), ампула (4)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Стуса Василия, 20
Всего: упаковка (1), ампула (5)
27,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 17
Всего: упаковка (2)
29,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
Всего: упаковка (1)
29,90 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 37
Всего: упаковка (2), ампула (5)
27,63 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 9
Всего: упаковка (3)
27,63 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 4-А
Всего: упаковка (1)
40,00
Экономия: -11,00 грн
29,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-А
Всего: упаковка (1), ампула (9)
30,20 грн