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Аскорбиновая кислота таблетки 0,5 г, №100 - Запорожье (702600) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (1)
80,50
Экономия: -14,89 грн
65,61 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
76,00
Экономия: -18,00 грн
58,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
Всего: упаковка (2)
59,40
Экономия: -5,90 грн
53,50 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
57,14
Экономия: -6,60 грн
50,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
Всего: упаковка (1)
55,83
Экономия: -4,41 грн
51,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всего: упаковка (3)
58,80
Экономия: -8,64 грн
50,16 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (1)
58,61
Экономия: -7,84 грн
50,77 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (1)
76,99
Экономия: -11,38 грн
65,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
61,30
Экономия: -7,11 грн
54,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
56,57
Экономия: -5,42 грн
51,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
Всего: упаковка (1)
61,13
Экономия: -7,17 грн
53,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 44
Всего: упаковка (2)
59,68
Экономия: -8,66 грн
51,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
59,26
Экономия: -4,94 грн
54,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
57,35
Экономия: -5,50 грн
51,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (1)
73,50
Экономия: -12,48 грн
61,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
59,62
Экономия: -5,74 грн
53,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
62,18
Экономия: -6,56 грн
55,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
62,77
Экономия: -11,48 грн
51,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
Всего: упаковка (1)
59,27
Экономия: -5,49 грн
53,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-А
Всего: упаковка (1)
55,63
Экономия: -4,62 грн
51,01 грн