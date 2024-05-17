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Аскорбиновая кислота таблетки 0,5 г, №100 - Одесса (702600) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
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Закрыто Открывается через 29 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
58,63
Экономия: -7,86 грн
50,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (1)
59,71
Экономия: -6,04 грн
53,67 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
57,19
Экономия: -2,59 грн
54,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
Всего: упаковка (1)
65,58
Экономия: -11,54 грн
54,04 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Паустовского, 6
Всего: упаковка (2)
55,89
Экономия: -4,91 грн
50,98 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается через 59 мин
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
61,54
Экономия: -7,79 грн
53,75 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
Всего: упаковка (1)
58,03
Экономия: -4,03 грн
54,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
Всего: упаковка (1)
59,22
Экономия: -5,44 грн
53,78 грн
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Закрыто Открывается через 59 мин
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
Всего: упаковка (2)
55,89
Экономия: -5,17 грн
50,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Болград, ул. Варненская, 24-А
Всего: упаковка (1)
59,47
Экономия: -8,10 грн
51,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (1)
73,81
Экономия: -12,79 грн
61,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
56,24
Экономия: -4,39 грн
51,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Независимости, 2-А
Всего: упаковка (2)
56,91
Экономия: -3,01 грн
53,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 59 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
59,50
Экономия: -5,18 грн
54,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
61,07
Экономия: -6,88 грн
54,19 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (1)
76,99
Экономия: -11,38 грн
65,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 59 мин
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (1)
57,30
Экономия: -6,53 грн
50,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
Всего: упаковка (1)
57,55
Экономия: -6,13 грн
51,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
57,65
Экономия: -6,50 грн
51,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всего: упаковка (3)
60,09
Экономия: -9,93 грн
50,16 грн