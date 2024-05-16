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Аскорбиновая кислота таблетки 0,5 г, №100 - Львов (702600) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (2)
60,63
Экономия: -8,70 грн
51,93 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, ул. Черновола Вячеслава, 13
Всего: упаковка (1)
82,64
Экономия: -17,03 грн
65,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменец-Подольский, ул. Мазепы Ивана, 31-Г
Всего: упаковка (1)
99,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Драгоманова, 14-А
Всего: упаковка (1)
53,81
Экономия: -3,11 грн
50,70 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 64
Всего: упаковка (1)
58,48
Экономия: -8,17 грн
50,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (2)
57,86
Экономия: -4,45 грн
53,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Украинская, 83-Б
Всего: упаковка (1)
55,94
Экономия: -4,95 грн
50,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Буча, пер. Тихого Алексы, 4
Всего: упаковка (1)
55,52
Экономия: -4,15 грн
51,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Декабристов, 180-А
Всего: упаковка (2)
60,72
Экономия: -5,12 грн
55,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Телиги Елены, 31/1
Всего: упаковка (2)
66,53
Экономия: -5,79 грн
60,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
Всего: упаковка (1)
66,87
Экономия: -5,60 грн
61,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (4)
70,55
Экономия: -9,54 грн
61,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Независимости, 2-А
Всего: упаковка (2)
56,91
Экономия: -3,01 грн
53,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
57,48
Экономия: -6,09 грн
51,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
64,12
Экономия: -10,08 грн
54,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Урловская, 23
Всего: упаковка (1)
66,59
Экономия: -6,17 грн
60,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8-Д
Всего: упаковка (1)
54,53
Экономия: -3,16 грн
51,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сосюры, 3
Всего: упаковка (1)
65,72
Экономия: -5,87 грн
59,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Погребы, ул. Соборная, 2
Всего: упаковка (1)
83,99
Экономия: -18,38 грн
65,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
Всего: упаковка (2)
55,89
Экономия: -5,17 грн
50,72 грн