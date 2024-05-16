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Аскорбиновая кислота таблетки 0,5 г, №100 - Харьков (702600) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
61,94
Экономия: -10,65 грн
51,29 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
59,85
Экономия: -5,97 грн
53,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-А
Всего: упаковка (1)
57,44
Экономия: -6,43 грн
51,01 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (1)
70,50
Экономия: -4,89 грн
65,61 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
63,64
Экономия: -8,02 грн
55,62 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
Всего: упаковка (1)
61,47
Экономия: -7,51 грн
53,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 44
Всего: упаковка (2)
57,85
Экономия: -6,83 грн
51,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 49-А
Всего: упаковка (1)
58,55
Экономия: -7,38 грн
51,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
57,15
Экономия: -6,61 грн
50,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всего: упаковка (3)
60,33
Экономия: -10,17 грн
50,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
57,22
Экономия: -6,07 грн
51,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
Всего: упаковка (1)
60,86
Экономия: -6,73 грн
54,13 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
76,00
Экономия: -18,00 грн
58,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (1)
80,50
Экономия: -14,89 грн
65,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
Всего: упаковка (2)
59,71
Экономия: -6,21 грн
53,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
Всего: упаковка (1)
55,91
Экономия: -4,49 грн
51,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Черкассы, ул. Смелянская, 42
Всего: упаковка (1)
59,28
Экономия: -5,41 грн
53,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (1)
58,44
Экономия: -7,67 грн
50,77 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (1)
76,99
Экономия: -11,38 грн
65,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
60,24
Экономия: -6,05 грн
54,19 грн