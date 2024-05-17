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Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками, №10 - Одесса (126285) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: ампула (1)
53,68 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
63,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: ампула (7)
53,68 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1), ампула (5)
81,10
Экономия: -2,43 грн
78,67 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Большая Морская, 21
Всего: ампула (1)
54,14 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (2)
74,20
Экономия: -2,23 грн
71,97 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (2)
63,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
Всего: упаковка (3)
78,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, перек. Героев Украины / Жадова Генерала, 24/27
Всего: упаковка (1)
54,14 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 14
Всего: ампула (8)
55,73 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Преображенская, 47/16
Всего: упаковка (3)
55,73 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
Всего: ампула (1)
54,14 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 30 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б
Всего: ампула (2)
55,73 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 30 мин
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
Всего: ампула (4)
54,14 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Катеринополь, ул. Соборная, 36
Всего: упаковка (2)
67,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 106
Всего: упаковка (1)
48,73 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Шпола, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (1)
70,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Монастырище, ул. Мира, 20
Всего: ампула (6)
55,73 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Монастырище, ул. Мира, 20
Всего: раствор для инъекций (5)
40,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Звенигородка, ул. Черновола Вячеслава, 36
Всего: ампула (1)
57,00 грн