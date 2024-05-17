Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками, №10 - Одесса (126285) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
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Одесса, ул. Степовая, 17
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Одесса, ул. Мясоедовская, 33
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Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
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Біла ромашка
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Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
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Николаев, ул. Большая Морская, 21
Біла ромашка
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Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Аптека акс социальная
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Подольск, ул. Соборная, 101
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Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
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Кропивницкий, перек. Героев Украины / Жадова Генерала, 24/27
Аптека твоей родини
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Кропивницкий, ул. Соборная, 14
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Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Преображенская, 47/16
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Умань, ул. Европейская, 7/1
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Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б
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Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
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Катеринополь, ул. Соборная, 36
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Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 106
D.s.
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Всего: упаковка (1)
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Шпола, ул. Соборная, 43
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Монастырище, ул. Мира, 20
Народная аптека
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Монастырище, ул. Мира, 20
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Звенигородка, ул. Черновола Вячеслава, 36