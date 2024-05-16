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Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками, №10 - Львов (126285) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3)
54,14 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
72,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
Всего: упаковка (1)
72,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: ампула (8)
54,14 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 3
Всего: раствор для инъекций (4)
72,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зеленая, 73
Всего: раствор для инъекций (5)
72,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 55
Всего: раствор для инъекций (5)
72,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
Всего: упаковка (1)
75,75 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-К
Всего: упаковка (1)
79,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (2)
74,20
Экономия: -2,23 грн
71,97 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (4)
85,20
Экономия: -2,56 грн
82,64 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Под Дубом, 4
Всего: упаковка (2)
88,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Железнодорожная, 21
Всего: раствор для инъекций (1)
88,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 76
Всего: упаковка (2)
88,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Стрыйская, 76-А
Всего: упаковка (1)
88,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: упаковка (1)
88,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: раствор для инъекций (9)
88,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 51
Всего: упаковка (1)
88,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Воздушная, 99
Всего: упаковка (1)
88,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (3)
88,00 грн