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Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками, №10 - Харьков (126285) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: ампула (3)
55,73 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: ампула (3)
61,60 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (6)
54,14 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: ампула (8)
69,80 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Песочин, ул. Квартальная, 14
Всего: ампула (1)
57,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Андреевка, ул. Центральная, 4
Всего: упаковка (1), ампула (1)
53,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 92
Всего: ампула (6)
55,73 грн
Аптеки украины
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Всего: раствор для инъекций (6)
57,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 35/14
Всего: ампула (3)
55,73 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Терновка, ул. Маяковского, 20
Всего: ампула (1)
57,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кобеляки, ул. Пушкина, 22/2
Всего: ампула (1)
54,14 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1), ампула (5)
54,14 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 9
Всего: ампула (5)
55,73 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, просп. Конституции, 19
Всего: ампула (8)
54,14 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1), ампула (1)
54,14 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 54
Всего: ампула (8)
54,14 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 65-В
Всего: упаковка (1)
54,14 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Путивль, ул. Кролевецкая, 78
Всего: упаковка (1)
59,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, кв-л 101-й, 3
Всего: ампула (3)
57,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
Всего: ампула (2)
57,40 грн