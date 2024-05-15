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Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками, №10 - Днепр (Днепропетровск) (126285) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1), ампула (5)
54,14 грн
В других городах:
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Конституции, 19
Всего: ампула (8)
54,14 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 9
Всего: ампула (5)
55,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1), ампула (6)
57,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
Всего: упаковка (3)
54,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (3)
54,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (3)
54,14 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (2), ампула (6)
54,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Маяковского, 20
Всего: ампула (1)
57,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кобеляки, ул. Пушкина, 22/2
Всего: ампула (1)
54,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Полтавская, 92
Всего: ампула (6)
55,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 35/14
Всего: ампула (3)
55,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 23:00
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
Всего: ампула (3)
57,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1), ампула (1)
54,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
Всего: ампула (2)
57,40 грн
Аптеки украины
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Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Всего: раствор для инъекций (6)
57,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 65-А
Всего: ампула (1)
48,27 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, перек. Покровская / Старшего Лейтенанта Кагала, 15/34
Всего: упаковка (1)
54,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, кв-л 101-й, 3
Всего: ампула (4)
57,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, ул. Мазепы Ивана, 28
Всего: упаковка (4), ампула (1)
54,14 грн