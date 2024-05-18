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Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками, №10 - Запорожье (126284) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2), ампула (1)
60,95
Экономия: -6,10 грн
54,85 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
70,00
Экономия: -20,00 грн
50,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: раствор для инъекций (9)
70,00
Экономия: -18,00 грн
52,00 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2), ампула (2)
62,34
Экономия: -7,47 грн
54,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1), ампула (6)
61,50
Экономия: -6,70 грн
54,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (3), ампула (9)
56,56
Экономия: -3,56 грн
53,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (2)
54,49
Экономия: -2,49 грн
52,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Деповская, 126
Всего: упаковка (2)
57,39
Экономия: -3,39 грн
54,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (2), ампула (4)
60,60
Экономия: -5,74 грн
54,86 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
70,00
Экономия: -20,00 грн
50,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (2), ампула (3)
53,61
Экономия: -3,73 грн
49,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
Всего: упаковка (2), ампула (8)
55,26
Экономия: -3,26 грн
52,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1), ампула (4)
57,08
Экономия: -3,08 грн
54,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
70,00
Экономия: -20,00 грн
50,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: раствор для инъекций (3)
51,02
Экономия: -3,02 грн
48,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
Всего: упаковка (3)
59,22
Экономия: -8,02 грн
51,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
Всего: упаковка (2)
59,61
Экономия: -4,79 грн
54,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (3), ампула (7)
56,07
Экономия: -3,07 грн
53,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
Всего: упаковка (2), ампула (3)
54,85
Экономия: -2,85 грн
52,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
70,00
Экономия: -19,00 грн
51,00 грн