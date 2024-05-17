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Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками, №10 - Одесса (126284) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (4), ампула (7)
53,56
Экономия: -2,70 грн
50,86 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2), ампула (2)
60,92
Экономия: -4,84 грн
56,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: раствор для инъекций (8)
55,31
Экономия: -3,31 грн
52,00 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (3), ампула (3)
55,73
Экономия: -2,73 грн
53,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: раствор для инъекций (6)
58,06
Экономия: -2,06 грн
56,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
54,60
Экономия: -3,09 грн
51,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (3), ампула (2)
54,83
Экономия: -2,83 грн
52,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: раствор для инъекций (1)
63,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (3), ампула (8)
56,41
Экономия: -3,41 грн
53,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (2), ампула (3)
55,47
Экономия: -2,47 грн
53,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (2), ампула (5)
58,57
Экономия: -4,69 грн
53,88 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
59,93
Экономия: -3,84 грн
56,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (3), ампула (1)
57,47
Экономия: -3,59 грн
53,88 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
Всего: упаковка (1)
48,73 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (1)
64,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (14), ампула (4)
57,63
Экономия: -8,95 грн
48,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (2), ампула (5)
56,37
Экономия: -2,37 грн
54,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 33-А
Всего: упаковка (2)
57,54
Экономия: -6,62 грн
50,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (6), ампула (5)
59,57
Экономия: -9,38 грн
50,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 9
Всего: раствор для инъекций (1)
54,72
Экономия: -9,47 грн
45,25 грн