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Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками, №10 - Львов (126284) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2), ампула (8)
54,75
Экономия: -2,75 грн
52,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1), ампула (5)
56,28
Экономия: -2,28 грн
54,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
57,90
Экономия: -2,90 грн
55,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (2), ампула (9)
59,37
Экономия: -2,37 грн
57,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1), ампула (4)
55,58
Экономия: -2,58 грн
53,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (5), ампула (7)
56,98
Экономия: -8,35 грн
48,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: ампула (1)
48,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: раствор для инъекций (2)
50,70
Экономия: -1,70 грн
49,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Линкольна, 29
Всего: упаковка (2)
47,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (3)
58,74
Экономия: -8,93 грн
49,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1), ампула (9)
55,98
Экономия: -1,98 грн
54,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (2), ампула (1)
62,53
Экономия: -5,30 грн
57,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (1), ампула (7)
61,54
Экономия: -4,31 грн
57,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (2)
58,50
Экономия: -3,50 грн
55,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (3), ампула (2)
54,80
Экономия: -2,80 грн
52,00 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
57,81 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 2
Всего: упаковка (1)
59,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1), ампула (4)
52,91
Экономия: -1,91 грн
51,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
Всего: упаковка (6), ампула (3)
56,39
Экономия: -5,51 грн
50,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1), ампула (2)
54,26
Экономия: -4,08 грн
50,18 грн