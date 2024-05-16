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Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками, №10 - Киев (126284) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
84,20
Экономия: -25,51 грн
58,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2), ампула (2)
61,53
Экономия: -5,60 грн
55,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
63,39
Экономия: -13,47 грн
49,92 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
84,60
Экономия: -25,56 грн
59,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (3), ампула (6)
57,43
Экономия: -3,88 грн
53,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1), ампула (8)
58,63
Экономия: -2,63 грн
56,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (5)
61,87
Экономия: -11,35 грн
50,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (3), ампула (4)
59,83
Экономия: -3,82 грн
56,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (3), ампула (3)
59,80
Экономия: -9,34 грн
50,46 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (1)
87,40
Экономия: -26,47 грн
60,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1), ампула (7)
60,08
Экономия: -8,54 грн
51,54 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (2)
85,80
Экономия: -25,97 грн
59,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (12), ампула (5)
63,27
Экономия: -17,53 грн
45,74 грн
Жолдифарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (2)
78,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1), ампула (6)
59,12
Экономия: -3,12 грн
56,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1), ампула (2)
59,05
Экономия: -7,85 грн
51,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (1), ампула (8)
59,91
Экономия: -8,72 грн
51,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Ясиноватский, 10
Всего: упаковка (1)
56,02
Экономия: -5,62 грн
50,40 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (1)
83,80
Экономия: -25,33 грн
58,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (1), ампула (6)
55,19
Экономия: -3,19 грн
52,00 грн