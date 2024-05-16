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Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками, №10 - Харьков (126284) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
63,18
Экономия: -11,70 грн
51,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2), ампула (5)
59,69
Экономия: -8,23 грн
51,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2), ампула (7)
61,15
Экономия: -9,73 грн
51,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (3), ампула (8)
50,68
Экономия: -2,98 грн
47,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (4), ампула (8)
57,33
Экономия: -3,33 грн
54,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
57,15
Экономия: -5,70 грн
51,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1), ампула (7)
59,56
Экономия: -8,12 грн
51,44 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (5), ампула (5)
54,38
Экономия: -2,94 грн
51,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2), ампула (5)
57,41
Экономия: -5,97 грн
51,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (2), ампула (1)
60,95
Экономия: -9,54 грн
51,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: раствор для инъекций (8)
59,36
Экономия: -7,93 грн
51,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (2), ампула (9)
56,34
Экономия: -4,91 грн
51,43 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (2), ампула (4)
59,82
Экономия: -6,86 грн
52,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (4), ампула (4)
61,86
Экономия: -10,43 грн
51,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
Всего: упаковка (2)
61,43
Экономия: -7,49 грн
53,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (2), ампула (6)
56,88
Экономия: -2,88 грн
54,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (3), ампула (5)
57,56
Экономия: -6,09 грн
51,47 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-Б
Всего: упаковка (2), ампула (2)
57,84
Экономия: -6,35 грн
51,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
Всего: упаковка (1), ампула (8)
60,19
Экономия: -7,25 грн
52,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 323-В
Всего: упаковка (1), ампула (8)
54,72
Экономия: -3,28 грн
51,44 грн