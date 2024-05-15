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Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками, №10 - Днепр (Днепропетровск) (126284) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
59,48
Экономия: -6,40 грн
53,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
58,51
Экономия: -5,06 грн
53,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (2), ампула (5)
55,27
Экономия: -2,27 грн
53,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
55,83
Экономия: -2,42 грн
53,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1), ампула (3)
60,48
Экономия: -4,50 грн
55,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (4)
54,61
Экономия: -1,61 грн
53,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (8), ампула (2)
54,25
Экономия: -5,07 грн
49,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (1), ампула (5)
54,47
Экономия: -2,47 грн
52,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (2)
56,44
Экономия: -2,44 грн
54,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (2), ампула (4)
56,34
Экономия: -9,62 грн
46,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (2)
56,57
Экономия: -2,57 грн
54,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (3), ампула (9)
59,82
Экономия: -7,35 грн
52,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (1), ампула (4)
58,31
Экономия: -5,84 грн
52,47 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1), ампула (7)
60,42
Экономия: -3,42 грн
57,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Соборная, 20
Всего: упаковка (4)
59,92
Экономия: -5,30 грн
54,62 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (2)
56,04
Экономия: -8,53 грн
47,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (7)
57,35
Экономия: -3,35 грн
54,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1), ампула (5)
57,57
Экономия: -10,77 грн
46,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1), ампула (8)
59,51
Экономия: -7,84 грн
51,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Временная, 2
Всего: упаковка (1), ампула (1)
58,34
Экономия: -7,41 грн
50,93 грн