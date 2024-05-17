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Адваграф® капсулы пролонгированного действия 5 мг, №50 - Одесса (114223) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Вийтовка, ул. Соборная, 77
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
9397,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
Всего: упаковка (1)
8918,99
Экономия: -43,87 грн
8875,12 грн
Подорожник
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Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 6
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
9397,20 грн
Ощад аптека
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Богуслав, ул. Ярослава Мудрого, 8-А
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
9397,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
9397,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-18 - 20:00
9397,20 грн
Подорожник
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Володарка, ул. Армейская, 4
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-18 - 20:00
9397,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 30 мин
Мироновка, ул. Победы, 10
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
9397,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 8-А
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-18 - 20:00
9397,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ракитное, ул. Школьная, 33-А
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-18 - 20:00
9397,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-18 - 19:00
9397,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
9397,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 155-А
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
9397,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 59
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
9397,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 12
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
9397,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
9397,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-18 - 15:00
9397,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 53-Д
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
9397,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 1
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
9397,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Белая Церковь, ул. Ярмарочная, 8-А
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-18 - 16:00
9397,20 грн