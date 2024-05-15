Все аптеки Украины
ATC-классификацияАНТИНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАИММУНОСУПРЕССАНТЫИММУНОСУПРЕССАНТЫИнгибиторы кальциневринаТакролимусАдваграф®Цены в аптеках

Адваграф® капсулы пролонгированного действия 5 мг, №50 - Днепр (Днепропетровск) (114223) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (2)
9440,00
Экономия: -445,50 грн
8994,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
10145,26
Экономия: -1148,52 грн
8996,74 грн
Ощад аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
9442,60 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
Всего: упаковка (1)
8918,99
Экономия: -43,88 грн
8875,11 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (12)
10106,98
Экономия: -1066,58 грн
9040,40 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Варва, ул. Мира, 48-В
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
9442,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
9442,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-16 - 19:00
9442,60 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-16 - 19:00
9442,60 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Константиновская, 120-А
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-16 - 19:00
9442,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-16 - 20:00
9442,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-16 - 19:00
9442,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Киевская, 305
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-16 - 18:00
9442,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
9442,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
9442,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3/18
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-16 - 19:00
9442,60 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
9442,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Яготин, ул. Вокзальная, 6-А
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-16 - 19:00
9442,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Киевская, 56
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-16 - 18:00
9442,60 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 102
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
9442,60 грн