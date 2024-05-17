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Адваграф® капсулы пролонгированного действия 1 мг, №50 - Одесса (114222) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
1740,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 1
Всего: упаковка (1)
1824,41
Экономия: -49,39 грн
1775,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ильфа и Петрова, 11-А
Всего: упаковка (3)
1740,23 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (1)
1844,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, просп. Добровольского, 109-А
Всего: упаковка (1)
1844,70 грн
В других городах:
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
1879,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
1879,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1879,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1879,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
1879,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
1879,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
1879,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
1879,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19-Б
Всего: упаковка (2)
2115,16
Экономия: -174,72 грн
1940,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1879,50 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1879,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
1879,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Крылова, 13
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
1879,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Карпенко Генерала, 20/1
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1879,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Крылова, 38
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1879,50 грн