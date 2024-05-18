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Ацекор Кардио таблетки кишечно-растворимые 100 мг блистер, №50 - Запорожье (343448) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Всего: упаковка (1)
66,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
60,11 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
60,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
59,96 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 06:30
Каменское, просп. Свободы, 1-Г
Всего: таблетки кишечно-растворимые (40)
59,84 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Долинская, ул. Новая, 88/106
Всего: блистер (1)
53,69 грн
Мед-сервис
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Закрыто
Светловодск, ул. Павлова Академика, 16
Всего: упаковка (1)
68,82 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Светловодск, ул. Героев Украины, 41
Всего: блистер (1)
56,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Светловодск, ул. Героев Украины, 104
Всего: блистер (4)
56,45 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Малиновка, ул. Ткаченко, 2-А
Всего: упаковка (1)
67,85 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
60,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: блистер (3)
66,75 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Мира, 1-А
Всего: упаковка (1)
64,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ромны, ул. Руденко, 23-В/1
Всего: упаковка (1)
59,84 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 98
Всего: упаковка (1)
62,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (1)
61,80 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Обухов, ул. Казацкий Шлях, 108
Всего: упаковка (1)
65,82 грн
Аптека акс социальная
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Подольск, просп. Победы, 23
Всего: таблетки кишечно-растворимые (10)
62,00 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 11/37
Всего: упаковка (1)
60,13 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
Всего: упаковка (1)
61,80 грн