Ацекор Кардио таблетки кишечно-растворимые 100 мг блистер, №50 - Львов (343448) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 1 аптеке
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Всего: блистер (4)
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Львов, ул. Сыховская, 26
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Всего: блистер (2)
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Самбор, ул. Лемковская, 28/1
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Всего: упаковка (1)
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Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 11
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, м-н 15-й, 19
Городская семейная аптека
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Всего: упаковка (2)
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Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
D.s.
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Всего: таблетки кишечно-растворимые (20)
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Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 221
Мед-сервис
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Тернополь, пл. Победы, 4-Б
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Киверцы, ул. Соборности, 12-А
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Киверцы, ул. Соборности, 5-А
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Ланчин, ул. Независимости, 86-Б
Мед-сервис
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Всего: таблетки кишечно-растворимые (10)
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Ужгород, ул. Капушанская, 21
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Всего: таблетки кишечно-растворимые (10)
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Ужгород, просп. Свободы, 7/26
D.s.
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Всего: таблетки кишечно-растворимые (10)
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Ужгород, ул. Минайская, 35-А
Мед-сервис
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Всего: таблетки кишечно-растворимые (30)
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Хуст, ул. Карпатской Сечи, 40
D.s.
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Всего: таблетки кишечно-растворимые (10)
Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 48
D.s.
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Русская, 248-Б
D.s.
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 21
Бажаемо здоровья
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Всего: блистер (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Турбов, ул. Мира, 103
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 30-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Сковороды Григория, 21