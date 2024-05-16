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Ацекор Кардио таблетки кишечно-растворимые 100 мг блистер, №50 - Львов (343448) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 26
Всего: блистер (4)
56,73 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Самбор, ул. Лемковская, 28/1
Всего: блистер (2)
53,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (1)
55,31 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, м-н 15-й, 19
Всего: упаковка (1)
56,72 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (2)
60,12 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 221
Всего: таблетки кишечно-растворимые (20)
65,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, пл. Победы, 4-Б
Всего: упаковка (1)
59,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киверцы, ул. Соборности, 12-А
Всего: блистер (3)
67,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
Всего: блистер (3)
67,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ланчин, ул. Независимости, 86-Б
Всего: блистер (4)
67,65 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Ужгород, ул. Капушанская, 21
Всего: таблетки кишечно-растворимые (10)
59,84 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, просп. Свободы, 7/26
Всего: таблетки кишечно-растворимые (10)
58,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Минайская, 35-А
Всего: таблетки кишечно-растворимые (10)
58,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хуст, ул. Карпатской Сечи, 40
Всего: таблетки кишечно-растворимые (30)
59,84 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 48
Всего: таблетки кишечно-растворимые (10)
65,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Русская, 248-Б
Всего: упаковка (3)
65,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 21
Всего: упаковка (4)
58,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Турбов, ул. Мира, 103
Всего: блистер (1)
56,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 30-А
Всего: упаковка (1)
56,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Сковороды Григория, 21
Всего: упаковка (1)
62,83 грн