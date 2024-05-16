Ацекор Кардио таблетки кишечно-растворимые 100 мг блистер, №50 - Киев (343448) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 40 аптеках
Фармация
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Всего: таблетки кишечно-растворимые (10)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Фармация
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Всего: упаковка (2)
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Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Біла ромашка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
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Киев, ул. Князей Острожских, 15
Свк фарм
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Всего: таблетки кишечно-растворимые (30)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Фармация
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
Фармация
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Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Фармация
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Киев, ул. Исаакяна, 2
Мед-сервис
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Киев, ул. Монастырского Дениса, 3-А
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Фармация
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Мед-сервис
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Всего: таблетки кишечно-растворимые (40)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6
Фармация
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Всего: упаковка (8)
Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
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Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Фармация
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
Фармация
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Фармация
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 18:00
Киев, перек. Телиги Елены / Щусева, 19/2
Фармация
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 17:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 2-В
Аптека24
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Всего: упаковка (10)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Фармация
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Всего: таблетки кишечно-растворимые (40)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Гарматная, 16/85