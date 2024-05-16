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Ацекор Кардио таблетки кишечно-растворимые 100 мг блистер, №50 - Киев (343448) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: таблетки кишечно-растворимые (10)
62,22
Экономия: -2,27 грн
59,95 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (2)
62,40
Экономия: -2,26 грн
60,14 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
64,92
Экономия: -1,95 грн
62,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
Всего: упаковка (1)
60,12 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: таблетки кишечно-растворимые (30)
68,00
Экономия: -5,44 грн
62,56 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
Всего: упаковка (2)
62,39
Экономия: -2,27 грн
60,12 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (4)
62,39
Экономия: -2,27 грн
60,12 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (1)
62,39
Экономия: -2,27 грн
60,12 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3-А
Всего: упаковка (1)
68,82 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
59,84 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (1)
62,39
Экономия: -2,27 грн
60,12 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6
Всего: таблетки кишечно-растворимые (40)
68,82 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (8)
62,40
Экономия: -2,26 грн
60,14 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
69,14 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
Всего: упаковка (1)
62,39
Экономия: -2,27 грн
60,12 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (1)
62,39
Экономия: -2,27 грн
60,12 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, перек. Телиги Елены / Щусева, 19/2
Всего: упаковка (1)
62,39
Экономия: -2,27 грн
60,12 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 2-В
Всего: упаковка (2)
62,39
Экономия: -2,27 грн
60,12 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (10)
60,70 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Гарматная, 16/85
Всего: таблетки кишечно-растворимые (40)
62,39
Экономия: -2,27 грн
60,12 грн