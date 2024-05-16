Ацекор Кардио таблетки кишечно-растворимые 100 мг блистер, №50 - Харьков (343448) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 1 аптеке
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Аптека 9-1-1
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Всего: блистер (3)
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Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Малиновка, ул. Ткаченко, 2-А
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Мира, 1-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Аптека24
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Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Городская семейная аптека
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Всего: таблетки кишечно-растворимые (40)
Закрыто Открывается в 06:30
Каменское, просп. Свободы, 1-Г
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Ромны, ул. Руденко, 23-В/1
Мед-сервис
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Светловодск, ул. Павлова Академика, 16
Бажаемо здоровья
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Светловодск, ул. Героев Украины, 41
Бажаемо здоровья
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Всего: блистер (4)
Закрыто Открывается в 07:30
Светловодск, ул. Героев Украины, 104
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Воронеж, ул. Киевская, 4-Б
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 22
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Долинская, ул. Новая, 88/106
Фармация
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Бориспольская, 34
Фармация
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Всего: таблетки кишечно-растворимые (20)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Фармация
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Виталюкс
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Всего: таблетки кишечно-растворимые (20)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 9
Аптека tas
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Всего: упаковка (1)
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Обухов, ул. Казацкий Шлях, 108