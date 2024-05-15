Ацекор Кардио таблетки кишечно-растворимые 100 мг блистер, №50 - Днепр (Днепропетровск) (343448) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
Аптека24
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 105
Городская семейная аптека
Подробнее
Всего: таблетки кишечно-растворимые (40)
Открыто Закроется в 18:00
Каменское, просп. Свободы, 1-Г
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 17:00
Светловодск, ул. Павлова Академика, 16
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: блистер (1)
Открыто Закроется в 20:30
Светловодск, ул. Героев Украины, 41
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: блистер (4)
Открыто Закроется в 20:30
Светловодск, ул. Героев Украины, 104
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: блистер (1)
Открыто Закроется в 21:00
Долинская, ул. Новая, 88/106
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: блистер (3)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Малиновка, ул. Ткаченко, 2-А
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 22
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Тростянец, ул. Мира, 1-А
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Ромны, ул. Руденко, 23-В/1
Аптека tas
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Обухов, ул. Казацкий Шлях, 108
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Бориспольская, 34
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Всего: таблетки кишечно-растворимые (40)
Открыто Закроется в 21:00
Ходосовка, ул. Березовая, 2
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Лесники, ул. Ватутина, 164-А