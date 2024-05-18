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Беталмик 0,5% капли глазные, раствор 0,5 % флакон-капельница 10 мл, №1 - Запорожье (106049) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
139,76
Экономия: -6,77 грн
132,99 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (3)
143,55 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
134,54
Экономия: -5,90 грн
128,64 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
77,86 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
130,57 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
136,80
Экономия: -6,79 грн
130,01 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
78,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
136,05
Экономия: -5,12 грн
130,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
138,23
Экономия: -7,33 грн
130,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
132,64
Экономия: -4,88 грн
127,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
136,11
Экономия: -8,14 грн
127,97 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
138,59
Экономия: -7,66 грн
130,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
136,66
Экономия: -5,73 грн
130,93 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (2)
142,50
Экономия: -6,50 грн
136,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
135,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
137,58
Экономия: -6,11 грн
131,47 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 28
Всего: упаковка (1)
139,60
Экономия: -8,70 грн
130,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (1)
128,69
Экономия: -6,44 грн
122,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
133,05
Экономия: -7,57 грн
125,48 грн