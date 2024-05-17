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Беталмик 0,5% капли глазные, раствор 0,5 % флакон-капельница 10 мл, №1 - Одесса (106049) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
78,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
121,57 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
129,06 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (16)
105,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
134,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
111,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (1)
99,89
Экономия: -5,89 грн
94,00 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
140,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (1)
77,80 грн
Венера
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Армейская, 8
Всего: упаковка (1)
140,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 17
Всего: упаковка (1)
128,41 грн
Валерия
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (1)
140,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
122,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
135,91
Экономия: -4,98 грн
130,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
139,86
Экономия: -8,54 грн
131,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тенистая, 9/11
Всего: упаковка (1)
122,87 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (2)
143,00 грн
Вероника
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Посмитного, 19
Всего: упаковка (1)
144,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (1)
78,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (1)
77,80 грн