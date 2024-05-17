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Беталмик 0,5% капли глазные, раствор 0,5 % флакон-капельница 10 мл, №1 - Львов (106049) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
131,11 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
129,45 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
145,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
98,80
Экономия: -6,03 грн
92,77 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
127,12
Экономия: -1,82 грн
125,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
107,99
Экономия: -15,22 грн
92,77 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
102,39
Экономия: -9,62 грн
92,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
127,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
130,22 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Федьковича, 26
Всего: упаковка (1)
135,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
127,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
124,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
Всего: упаковка (2)
100,79
Экономия: -8,02 грн
92,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (2)
135,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
Всего: упаковка (1)
126,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1)
138,18
Экономия: -4,09 грн
134,09 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (1)
127,47 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 59
Всего: упаковка (1)
128,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 42
Всего: упаковка (1)
78,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 364
Всего: упаковка (1)
107,55
Экономия: -14,78 грн
92,77 грн