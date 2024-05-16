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Беталмик 0,5% капли глазные, раствор 0,5 % флакон-капельница 10 мл, №1 - Харьков (106049) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (3)
106,42 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
148,55 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
78,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
135,11
Экономия: -7,94 грн
127,17 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
78,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
106,62 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
107,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
97,65
Экономия: -5,30 грн
92,35 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
106,76 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
70,95 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (1)
103,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 71
Всего: упаковка (1)
106,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Всего: упаковка (1)
155,42 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (1)
77,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-Б
Всего: упаковка (3)
106,97 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
127,50 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Песочин, шоссе Полтавское, 151
Всего: упаковка (1)
134,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Песочин, въезд Набережный, 11
Всего: упаковка (2)
134,33 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Всего: упаковка (1)
74,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:30
Дергачи, ул. Вокзальная, 61
Всего: упаковка (1)
133,09 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Люботин, пл. Соборная, 1-В
Всего: упаковка (1)
130,24 грн