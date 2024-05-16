Беталмик 0,5% капли глазные, раствор 0,5 % флакон-капельница 10 мл, №1 - Харьков (106049) Лекарственный препарат - Цены
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Песочин, шоссе Полтавское, 151
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Песочин, въезд Набережный, 11
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Дергачи, ул. Вокзальная, 61
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Люботин, пл. Соборная, 1-В