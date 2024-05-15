Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ЧУВСТВСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОФТАЛЬМОЛОГИИПРОТИВОГЛАУКОМНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И МИОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАБлокаторы бета-адренорецепторовБетаксололБеталмик 0,5%Цены в аптеках

Беталмик 0,5% капли глазные, раствор 0,5 % флакон-капельница 10 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (106049) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2)
133,48
Экономия: -3,08 грн
130,40 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (5)
143,55 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
106,75 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
Всего: упаковка (1)
143,55 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Всего: упаковка (1)
110,99
Экономия: -18,64 грн
92,35 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Столетова, 1
Всего: упаковка (1)
128,38 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Бехтерева, 1
Всего: упаковка (1)
127,50
Экономия: -35,15 грн
92,35 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Обуховка, ул. Центральная, 71
Всего: упаковка (1)
124,04
Экономия: -4,53 грн
119,51 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Мурахтова, 2-А
Всего: упаковка (2)
108,99
Экономия: -16,64 грн
92,35 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 32
Всего: упаковка (6)
103,21 грн
Подорожник
Подробнее
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
Всего: упаковка (3)
118,50
Экономия: -26,15 грн
92,35 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Вольная, 13
Всего: упаковка (1)
77,80 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (1)
116,99
Экономия: -24,64 грн
92,35 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 40-А
Всего: упаковка (1)
142,70
Экономия: -14,20 грн
128,50 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Победы, 35-Д
Всего: упаковка (1)
121,00
Экономия: -23,00 грн
98,00 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Петриковка, просп. Калнышевского Петра, 18
Всего: упаковка (1)
77,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Синельниково, ул. Мира, 26
Всего: упаковка (1)
127,09 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Царичанка, ул. Центральная, 109-А
Всего: упаковка (1)
77,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (1)
133,73
Экономия: -4,91 грн
128,82 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
133,89
Экономия: -8,41 грн
125,48 грн