Беталмик 0,5% капли глазные, раствор 0,5 % флакон-капельница 10 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (106049) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 7 аптеках
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Днепр, пл. Новокодацкая, 2
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Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
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Днепр, бульв. Звездный, 1-А
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Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
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Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Бажаемо здоровья
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Днепр, ул. Столетова, 1
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Обуховка, ул. Центральная, 71
Аптека бам
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Каменское, просп. Свободы, 32
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Аптека твоей родини
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Петриковка, просп. Калнышевского Петра, 18
Бажаемо здоровья
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Синельниково, ул. Мира, 26
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Царичанка, ул. Центральная, 109-А
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Запорожье, ул. Звенигородская, 1
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