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Би-Престариум 5 мг/10 мг таблетки 5 мг + 10 мг контейнер, №30 - Львов (106153) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3)
249,66
Экономия: -0,16 грн
249,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
266,99
Экономия: -29,51 грн
237,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
273,99
Экономия: -36,51 грн
237,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
267,99
Экономия: -30,51 грн
237,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
291,99
Экономия: -54,51 грн
237,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (2)
309,99
Экономия: -72,51 грн
237,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
328,99
Экономия: -91,51 грн
237,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (2)
266,99
Экономия: -29,51 грн
237,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (2)
329,99
Экономия: -92,51 грн
237,48 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
246,99
Экономия: -9,51 грн
237,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
Всего: упаковка (1)
260,99
Экономия: -23,51 грн
237,48 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (2)
261,99
Экономия: -24,51 грн
237,48 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (1)
289,02 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
274,99
Экономия: -37,51 грн
237,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (1)
264,99
Экономия: -27,51 грн
237,48 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (1)
304,27
Экономия: -2,97 грн
301,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
Всего: упаковка (1)
291,99
Экономия: -54,51 грн
237,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
Всего: упаковка (1)
318,99
Экономия: -81,51 грн
237,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, ул. Варшавская, 193
Всего: упаковка (1)
264,99
Экономия: -27,51 грн
237,48 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (6)
230,93 грн