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Би-Престариум 10 мг/5 мг таблетки 10 мг + 5 мг контейнер, №30 - Одесса (106151) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (133)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
276,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (133)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
276,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (133)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
276,90 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (2)
297,64
Экономия: -40,16 грн
257,48 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (133)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
276,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (133)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
276,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (133)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
276,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (133)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
276,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (133)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
276,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (133)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
276,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (5)
310,50
Экономия: -47,00 грн
263,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (2)
331,50
Экономия: -70,90 грн
260,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (133)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
276,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (133)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
276,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
300,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (133)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
276,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (133)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
276,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (133)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
276,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (2)
275,96 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (133)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
276,90 грн