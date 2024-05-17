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Би-Престариум 10 мг/5 мг таблетки 10 мг + 5 мг контейнер, №30 - Львов (106151) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
321,44
Экономия: -43,37 грн
278,07 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 46 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (5)
283,47 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (156)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
275,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (156)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
275,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
286,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (156)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
275,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (156)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
275,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (156)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
275,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
334,40
Экономия: -73,80 грн
260,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (156)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
275,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (156)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
275,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (156)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
275,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (156)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
275,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (156)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
275,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (156)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
275,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (156)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
275,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (156)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
275,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
325,90
Экономия: -65,30 грн
260,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (156)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
275,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (156)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
275,60 грн