Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВУЮ СИСТЕМУКОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИНГИБИТОРОВ АПФИнгибиторы АПФ в комбинации с антагонистами кальцияПериндоприл и амлодипинБи-Престариум 10 мг/5 мгЦены в аптеках

Би-Престариум 10 мг/5 мг таблетки 10 мг + 5 мг контейнер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (106151) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (205)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
276,90 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (205)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
276,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (205)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
276,90 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
300,00
Экономия: -36,50 грн
263,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
279,91 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (205)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
276,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (205)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
276,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (205)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
276,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (205)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
276,90 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
295,20
Экономия: -31,70 грн
263,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (205)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
276,90 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (205)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
276,90 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (205)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
276,90 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (2)
280,32 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (205)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
276,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (205)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
276,90 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (2)
261,51 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (205)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
276,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (205)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
276,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (205)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
276,90 грн