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Би-Престариум 5 мг/5 мг таблетки 5 мг + 5 мг контейнер, №30 - Львов (106150) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
247,44
Экономия: -33,39 грн
214,05 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 46 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
217,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
226,25
Экономия: -25,53 грн
200,72 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
258,40
Экономия: -57,70 грн
200,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
226,25
Экономия: -25,53 грн
200,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (3)
225,65
Экономия: -24,93 грн
200,72 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
258,40
Экономия: -57,70 грн
200,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
225,65
Экономия: -24,93 грн
200,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
227,99
Экономия: -27,27 грн
200,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
225,65
Экономия: -24,93 грн
200,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (5)
232,99
Экономия: -32,27 грн
200,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
226,12
Экономия: -25,40 грн
200,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (3)
225,65
Экономия: -24,93 грн
200,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
230,99
Экономия: -30,27 грн
200,72 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
251,90
Экономия: -51,20 грн
200,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (2)
227,99
Экономия: -27,27 грн
200,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (3)
229,99
Экономия: -29,27 грн
200,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (2)
226,06
Экономия: -25,34 грн
200,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (2)
226,25
Экономия: -25,53 грн
200,72 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (2)
226,06
Экономия: -25,34 грн
200,72 грн