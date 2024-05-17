Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВУЮ СИСТЕМУКОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИНГИБИТОРОВ АПФИнгибиторы АПФ в комбинации с антагонистами кальцияПериндоприл и амлодипинБи-Престариум 10 мг/10 мгЦены в аптеках

Би-Престариум 10 мг/10 мг таблетки 10 мг + 10 мг контейнер, №30 - Одесса (106149) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
312,46 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
317,42 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1)
366,80
Экономия: -80,20 грн
286,60 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
325,50
Экономия: -38,50 грн
287,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (1)
363,70
Экономия: -77,10 грн
286,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
327,02 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (3)
301,05 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
317,23 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (2)
307,90 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (2)
357,60
Экономия: -71,00 грн
286,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
362,00
Экономия: -75,40 грн
286,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
358,90
Экономия: -72,30 грн
286,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (2)
362,00
Экономия: -75,40 грн
286,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (2)
328,57 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (4)
327,79 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
316,14 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (1)
344,40
Экономия: -57,80 грн
286,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (1)
309,42 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 13
Всего: упаковка (3)
302,56 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Шевченко, 17
Всего: упаковка (1)
329,90
Экономия: -42,90 грн
287,00 грн