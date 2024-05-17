Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВУЮ СИСТЕМУКОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИНГИБИТОРОВ АПФИнгибиторы АПФ в комбинации с антагонистами кальцияПериндоприл и амлодипинБи-Престариум 10 мг/10 мгЦены в аптеках

Би-Престариум 10 мг/10 мг таблетки 10 мг + 10 мг контейнер, №30 - Львов (106149) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
352,68
Экономия: -47,59 грн
305,09 грн
Аптека сальве
Подробнее
Закрыто Открывается через 46 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (4)
307,38 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (2)
293,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
344,40
Экономия: -57,80 грн
286,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
365,10
Экономия: -78,50 грн
286,60 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается через 46 мин
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
325,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (1)
325,50
Экономия: -38,90 грн
286,60 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается через 46 мин
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
351,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (1)
341,50
Экономия: -54,90 грн
286,60 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (3)
334,30
Экономия: -47,30 грн
287,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (7)
327,50
Экономия: -40,50 грн
287,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 179
Всего: упаковка (1)
362,00
Экономия: -75,40 грн
286,60 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (2)
307,72 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (2)
355,80
Экономия: -69,20 грн
286,60 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается через 46 мин
Львов, ул. Кульпарковская, 35
Всего: упаковка (2)
365,70 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается через 46 мин
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
349,20 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (3)
314,84
Экономия: -1,19 грн
313,65 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
Всего: упаковка (1)
343,70 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (1)
365,10
Экономия: -78,50 грн
286,60 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается через 46 мин
Львов, ул. Замарстыновская, 122
Всего: упаковка (1)
340,10 грн