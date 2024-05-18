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Бактробан™ мазь 2 % туба 15 г, №1 - Запорожье (124741) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
257,59
Экономия: -11,59 грн
246,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
262,63
Экономия: -38,06 грн
224,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Томаковка, ул. Леси Украинки, 27
Всего: упаковка (1)
262,66
Экономия: -38,09 грн
224,57 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (1)
275,00
Экономия: -30,60 грн
244,40 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (1)
267,62
Экономия: -15,62 грн
252,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (2)
260,69
Экономия: -9,79 грн
250,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188-А
Всего: упаковка (2)
276,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 20
Всего: упаковка (2)
265,23 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
Всего: упаковка (1)
263,88
Экономия: -30,88 грн
233,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Святогорская, 10
Всего: упаковка (4)
262,60
Экономия: -35,80 грн
226,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
Всего: упаковка (1)
256,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Бандеры Степана, 46-А
Всего: упаковка (1)
262,07 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
Всего: упаковка (1)
275,08
Экономия: -50,51 грн
224,57 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
277,50
Экономия: -50,70 грн
226,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 47-А
Всего: упаковка (1)
264,51 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 52/2
Всего: упаковка (1)
262,60
Экономия: -35,80 грн
226,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 39-А
Всего: упаковка (1)
229,61
Экономия: -5,04 грн
224,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Покров, ул. Торговая, 54/1-А
Всего: упаковка (2)
263,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Николенко, 11-А
Всего: упаковка (1)
264,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 17-А
Всего: упаковка (1)
275,78 грн