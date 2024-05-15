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Бактробан™ мазь 2 % туба 15 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (124741) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
233,13 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
Всего: упаковка (1)
256,44 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ломаная, 2
Всего: упаковка (1)
256,23 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
Всего: упаковка (1)
275,08
Экономия: -50,51 грн
224,57 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Семафорная, 26
Всего: упаковка (1)
277,50
Экономия: -50,40 грн
227,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (2)
266,83
Экономия: -15,93 грн
250,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (2)
259,78
Экономия: -18,08 грн
241,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 23
Всего: упаковка (1)
262,60
Экономия: -35,50 грн
227,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Святогорская, 10
Всего: упаковка (4)
262,60
Экономия: -35,50 грн
227,10 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Николенко, 11-А
Всего: упаковка (1)
264,08 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Белой Зины, 2
Всего: упаковка (1)
262,60
Экономия: -35,50 грн
227,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 20
Всего: упаковка (1)
262,60
Экономия: -35,50 грн
227,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 18:00
Новомосковск, пл. Соборна, 2-А
Всего: упаковка (1)
262,60
Экономия: -35,50 грн
227,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 50
Всего: упаковка (1)
262,66
Экономия: -38,09 грн
224,57 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 19-А
Всего: упаковка (1)
262,66
Экономия: -38,09 грн
224,57 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 17-А
Всего: упаковка (1)
275,78 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
Всего: упаковка (1)
255,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (1)
275,00
Экономия: -30,30 грн
244,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Магдалиновка, ул. Независимости, 2-Б
Всего: упаковка (2)
265,22 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Верховцево, ул. Центральная, 63-А
Всего: упаковка (1)
262,66
Экономия: -38,09 грн
224,57 грн